ООС: боевики 7 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. 21 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники семь раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов:
неподалеку Новомихайловки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
дважды вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
дважды неподалеку Старогнатовки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
вблизи Лебединского - с автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
неподалеку Авдеевки - с автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вражеские обстрелы позиций Объединенных сил не зафиксированы.
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За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один наш военнослужащий получил ранения.
С начала текущих суток зафиксировано 2 враждебные обстрелы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
вблизи Водяного - с станковой противотанкового гранатомета;
неподалеку Новотроицкого - с станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
Напомним, в районе проведения ООС обнаружили схрон со оружием.