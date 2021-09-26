ООС: с начала суток один раненый боец и один погибший из-за подрыва на взрывчатке
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве сегодня один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один защитник получил огнестрельное осколочное ранение. Всего с начала суток до 17 часов зафиксировано три вражеских нарушения режима прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на вечернюю сводку пресс-центра ООС.
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"Вооруженные формирования Российской Федерации и в дальнейшем игнорируют договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. С начала этих суток российско-оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня, осуществив прицельные обстрелы позиций подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.
"В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, один защитник получил огнестрельное осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - средней тяжести", - указали в штабе.
Детали
По данным пресс-центра, 26 сентября в направлении Лебединского противник вел огонь из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов. Вблизи Марьинки наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
В районе населенного пункта Нью-Йорк враг, как указано, обстреливал украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.
"Наши военнослужащие открыли адекватный ответный огонь и заставили противника прекратить огневую активность", - отметили в штабе.
Дополнение
Накануне в зоне ООС боевики четыре раза нарушили "режим тишины", был раненый.