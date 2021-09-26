ООС: з початку доби один поранений боєць та один загиблий через підрив на вибухівці

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"Збройні формування Російської Федерації і надалі ігнорують домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Від початку цієї доби російсько-окупаційні війська 3 рази порушили режим припинення вогню, здійснивши прицільні обстріли позиції підрозділів ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

"Внаслідок підриву на ворожому невідомому пристрої один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям, один захисник дістав вогнепальне осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я – середньої важкості", - вказали у штабі.

Деталі

За даними пресцентру, 26 вересня у напрямку Лебединського противник вів вогонь зі станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів. Поблизу Мар'їнки найманці застосували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

У районі населеного пункту Нью-Йорк ворог, як вказано, обстрілював українські позиції з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.

"Наші військовослужбовці відкрили адекватний вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність", - зазначили у штабі.

Доповнення

Напередодні в зоні ООС бойовики чотири рази порушили "режим тиші", був поранений.