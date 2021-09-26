ООС: бойовики чотири рази порушили "режим тиші", є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Упродовж минулої доби, 25 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення, в порівнянні з попередньою добою, знизилась. Збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню, при цьому 2 рази застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння, передає УНН із посиланням на штаб ООС.
Деталі
В напрямку Верхньоторецького противник вів вогонь із заборонених мінометів калібру 120 мм та артилерійських систем калібру 122 мм.
Поблизу Мар’їнки російські найманці здійснили прицільний обстріл наших позицій із стрілецької зброї.
В районі Лебединського окупанти застосували заборонені міномети калібру 82 мм, стрілецьку зброю, а також ручні та станкові протитанкові гранатомети.
В бік Водяного ворог вів обстріли зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. “Воїн перебуває в лікувальному закладі, стан його здоров’я — задовільний”, — повідомили у штабі.
Реакція української сторони
Військовослужбовці Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння.
Ситуація від початку доби
Протягом поточної доби, 26 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
“Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації”, — резюмували військові.
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