ЗСУ не фіксують масове повернення в пункти дислокації російських військових після "Заходу-2021"

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“Не зважаючи на те, що 16 вересня офіційно по телевізору показували, пройшло урочисто закриття („Заходу-2021“ — ред.), на сьогодні ми не фіксуємо масового повернення в пункти постійної дислокації тих батальйонно-тактичних груп, які вийшли на підсилення. А їх було аж 19 на сьогодні, які з’явилися додатково насамперед під час проведення цих навчань і на території Республіки Білорусь, і на території Російської Федерації”, — сказав Залужний.

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За його словами, ці батальйонно-тактичні групи продовжують виконувати завдання в Південному військовому окрузі Росії. За даними командувача, кожна така група налічує близько тисячі людей.

“Вони не стоять з автоматами вздовж нашого кордону. Вони знаходяться у відповідних районах, наближених до державного кордону”, — уточнив він.

Залужний додав, що деякі військові поверталися до місць дислокації для голосування на виборах до російської Державної думи, тому деякі переміщення фіксуються, “але розслаблятися зовсім ми на сьогодні не можемо”.

Доповнення

Масові військові навчання Росії та Білорусі тривали з 9 по 16 вересня, у них взяли участь близько 200 тисяч осіб військових, 80 літаків і вертольотів, 290 танків і 15 кораблів. Також брали участь військовослужбовці з Вірменії, Індії, Казахстану, Киргизстану та Монголії.

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв повідомляв, що у Білорусі до навчаннь “Захід-2021” було залучено близько 2,5 тисячі російських військових.