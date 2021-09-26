ООС: боевики четыре раза нарушили "режим тишины", есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. За прошедшие сутки, 25 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Интенсивность боевых действий на линии соприкосновения, по сравнению с предыдущими сутками, снизилась. Вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня, при этом 2 раза применили запрещено минского договоренностями вооружения, передает УНН со ссылкой на штаб ООС.
Детали
В направлении Верхнеторецкого противник вел огонь из запрещенных минометов калибра 120 мм и артиллерийских систем калибра 122 мм.
Вблизи Марьинки российские наемники совершили прицельный обстрел наших позиций из стрелкового оружия.
В районе Лебединского оккупанты применили запрещены минометы калибра 82 мм, стрелковое оружие, а также ручные и станковые противотанковые гранатометы.
В сторону Водяного враг вел обстрелы со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Вследствие враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. “Воин находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья — удовлетворительное”, — сообщили в штабе.
Реакция украинской стороны
Военнослужащие Объединенных сил открывали огонь, применяя разрешенные минскими договоренностями вооружения.
Ситуация с начала суток
В течение текущих суток, 26 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
“Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации”, — резюмировали военные.
Напомним
ВСУ не фиксируют массовое возвращение в пункты дислокации российских военных после “Запада-2021”.