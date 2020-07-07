ООС: с начала суток боевики уже 4 раза обстреляли украинские позиции

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КИЕВ. 7 июля. УНН. На линии боевого столкновения на Донбассе оккупанты продолжили активное применение тяжелого вооружения. С начала суток, по состоянию на 12:00, противник 4 раза обстрелял украинские позиции. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"Сегодня, 7 июля, вооруженные формирования РФ продолжили активное применение тяжелого вооружения на линии боевого соприкосновения. В общем, по имеющейся по состоянию на 12:00 информацией, противник нарушил режим тишины 4 раза", - отметил Гуцуляк.

Так, по его словам, из около 04:40 утра российско-оккупационные войска начали боевые действия в районе Новотошковского, применяя артиллерию, минометы.

"В течение более полутора часов по направлению от оккупированного села Березовское враг выпустил по нашим позициям 30 мин, преимущественно 120-го калибра, совершил 6 выстрелов из 122-мм артиллерии и выпустил более 250 очередей из вооружения БМП", - добавил он.

Кроме того, по информации Гуцуляка, ночью из гранатометов различных систем оккупанты нарушали режим тишины в районах населенных пунктов Старогнатовка и Водяное.

Кроме того, после 06:15 по направлению от села Стила российско-оккупационные войска открыли огонь из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) в районе Богдановки.

"Наши воины, с целью сохранения жизни и здоровья личного состава, применяли в ответ на вражеские обстрелы дежурные огневые средства. Боевых потерь вследствие вражеского огня среди наших героев нет. Потери российско-оккупационных войск уточняются", - подытожил Гуцуляк.

Напомним, вчера на Донбассе был травмирован украинский военный в результате обстрела боевиков из миномета.

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