Військового травмовано через ворожий обстріл на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. На Донбасі сьогодні зранку було травмовано українського військового в результаті обстрілу бойовиків з міномету. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресцентр ООС.
"Сьогодні, 6 липня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли оборонні укріплення Об’єднаних сил, застосувавши при цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, по позиціях українських захисників поблизу Верхньоторецького російські окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів.
"Внаслідок розриву однієї з мін отримав бойове травмування один військовослужбовець Об'єднаних сил", - вказали у штабі.
Евакуаційною технікою воїна доставлено до медичного закладу, де йому оперативно надано належну допомогу лікарів. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний, зазначили у пресцентрі ООС.
"Такі злочинні дії російських окупантів ще раз підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих мирних домовленостей. Підрозділи операції Об’єднаних сил використовували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - підсумували у штабі.
Нагадаємо, 5 липня бойовики на Донбасі 6 разів обстріляли позиції українських військових.