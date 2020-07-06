Военный травмирован из-за вражеского обстрела на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. На Донбассе сегодня утром был травмирован украинский военный в результате обстрела боевиков с миномета. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС.
"Сегодня, 6 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли оборонительные укрепления Объединенных сил, применив при этом вооружение, запрещенное минскими договоренностями", - говорится в сообщении.
Как отмечается, по позициям украинских защитников вблизи Верхнеторецкого российские оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов.
"В результате разрыва одной из мин получил боевое травмирование один военнослужащий Объединенных сил", - указали в штабе.
Эвакуационной техникой воина доставили в медицинское учреждение, где ему оперативно предоставлена надлежащая помощь врачей. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное, отметили в пресс-центре ООС.
"Такие преступные действия российских оккупантов еще раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей. Подразделения операции Объединенных сил использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются", - подытожили в штабе.
Напомним, 5 июля боевики на Донбассе 6 раз обстреляли позиции украинских военных.