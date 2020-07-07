ООС: з початку доби бойовики вже 4 рази обстріляли українські позиції

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КИЇВ. 7 липня. УНН. На лінії бойового зіткнення на Донбасі окупанти продовжили активне застосування важкого озброєння. З початку доби, станом на 12:00, противник 4 рази обстріляв українські позиції. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

"Сьогодні, 7 липня, збройні формування РФ продовжили активне застосування важкого озброєння на лінії бойового зіткнення. Загалом, за наявною станом на 12:00 інформацією, противник порушив режим тиші 4 рази", - зазначив Гуцуляк.

Так, за його словами, з близько 04:40 ранку російсько-окупаційні війська розпочали бойові дії в районі Новотошківського, застосовуючи артилерію, міномети.

"Протягом понад півтори години з напрямку від окупованого села Березівське ворог випустив по нашим позиціям 30 мін, переважно 120-го калібру, здійснив 6 пострілів зі 122-мм артилерії та випустив понад 250 черг з озброєння БМП", - додав він.

Крім того, за інформацією Гуцуляка, вночі з гранатометів різних систем окупанти порушували режим тиші в районах населених пунктів Старогнатівка та Водяне.

Окрім того, після 06:15 з напрямку від села Стила російсько-окупаційні війська відкрили вогонь з протитанкового ракетного комплексу (ПТРК) в районі Богданівки.

"Наші воїни, з метою збереження життя та здоров’я особового складу, застосовували у відповідь на ворожі обстріли чергові вогневі засоби. Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед наших героїв немає. Втрати російсько-окупаційних військ уточнюються", - підсумував Гуцуляк.

Нагадаємо, вчора на Донбасі було травмовано українського військового в результаті обстрілу бойовиків з міномету. 

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