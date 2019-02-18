ООС: вражескими обстрелами ранены четыре украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Представители незаконных вооруженных формирований восемь раз обстреляли позиции украинских военных в Донбассе. В ходе боевых действий четверо военнослужащих ОС получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на суточную сводку пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"В период с 00:00 до 18:00 текущих суток противник восемь раз обстрелял позиции наших войск, из них семь раз - с применением артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм с расходом 94 снарядов и мин", - говорится в сводке.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" враг четыре раза обстрелял наши опорные пункты: из ствольной артиллерии калибра 122 мм, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Лебединское, из ствольной артиллерии калибра 122 мм и, вдруг, из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов - вблизи села Водяное, из вооружения боевых машин пехоты и ручных противотанковых гранатометов - около поселка Опытное.
А в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" оккупантами осуществлено также четыре обстрела позиций подразделений Объединенных сил с минометов калибров 120 и 82 мм - в районе населенного пункта Екатериновка, дважды - из минометов 120-го та 82-го калибров - возле поселка городского типа Новотошковское, из крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Крымское.
В ходе боевых действий четверо военнослужащих ОС получили ранения.
"Подразделения обороняющихся ответили на вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - отметили в штабе ООС.
Напомним, в воскресенье, 17 февраля, в зоне ООС на территории Донецкой области, погиб военнослужащий ВСУ, уроженец Николаевской области Виталий Нароженко.