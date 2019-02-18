ООС: ворожими обстрілами поранено чотирьох українських військових

"У період з 00:00 до 18:00 поточної доби противник вісім разів обстріляв позиції наших військ, із них сім разів – із застосуванням артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібрів 120 і 82 мм із витратою 94 снарядів і мін", - йдеться у зведенні.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог чотири рази обстріляв наші опорні пункти: зі ствольної артилерії калібру 122 мм, протитанкових ракетних комплексів та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту Лебединське, зі ствольної артилерії калібру 122 мм та, вдруге, з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів – поблизу села Водяне, з озброєння бойових машин піхоти та ручних протитанкових гранатометів – біля селища Опитне.

А в смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупантами здійснено також чотири обстріли позицій підрозділів Об'єднаних сил із мінометів калібрів 120 та 82 мм – у районі населеного пункту Катеринівка, двічі – з мінометів 120-го та 82-го калібрів – біля селища міського типу Новотошківське, з великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту Кримське.

У ході бойових дій четверо військовослужбовців ОС отримали поранення.

"Підрозділи, що обороняються, відповіли на ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", - зазначили у штабі ООС.

Нагадаємо, у неділю, 17 лютого, в зоні ООС на території Донецької області, загинув військовослужбовець ЗСУ, уродженець Миколаївської області Віталій Нароженко.