У зоні ООС загинув військовослужбовець з Миколаївщини

"Вчора, 17 лютого, у віці 23 років в районі проведення ООС на території Донецької області при виконанні службових обов’язків пішов з життя військовослужбовець Збройних Сил України, уродженець с. Костувате, Братського району Миколаївської області Віталій Нароженко", - йдеться у повідомленні.

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З початку поточної доби бойовики шість разів обстріляли підрозділи операції Об'єднаних сил, внаслідок чого один український військовослужбовець загинув, ще один був поранений.



