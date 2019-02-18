З початку доби бойовики здійснили 6 обстрілів позицій українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Протягом поточної доби станом на 12:00 російсько-окупаційні війська здійснили 6 обстрілів позицій українських військових. Про це повідомив спікер прес-центру Міноборони полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає УНН.
"Станом на 12:00 зафіксовано 6 прицільних обстрілів наших оборонних позицій з боку російсько-окупаційних військ. При цьому окупанти активно застосовували артилерію, а також міномети різних калібрів", - зазначив Гуцуляк.
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Таким чином, на Луганському напрямку противник здійснив обстріл о 4:10 ранку з гранатометів та великокаліберних кулеметів в районі Катеринівки. Крім того, у цьому районі українські військові зафіксували розриви декількох ворожих мін калібрів 120 та 82 мм.
Пізніше, з близько 09:00 ранку противник двічі здійснив мінометний обстріл українських військових у районі Новотошківського, випустивши 10 мін 120-го та 82-го калібрів.
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На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська протягом майже трьох годин здійснили 35 пострілів з артилерії калібру 122 мм по позиціях українських військових у районі Лебединського.
Протягом години противник здійснив понад 20 артилерійських пострілів 122-го калібру з 07:30 у районі Водяного.
Окрім того, з 08:00 ранку окупанти вели обстріл з озброєння БМП та гранатометів в районі Опитного.
Втрат серед українських військових немає.
Нагадаємо, за минулу добу окупанти здійснили 10 обстрілів позицій українських військових, є поранений.
Як повідомляв УНН, на Донбасі стались два вибухи біля бази ОБСЄ.