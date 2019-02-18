ООС: бойовики здійснили 10 обстрілів позицій українських військових, є поранений

Військові повідомили, що бойовики (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід”) вели вогонь:

" —з мінометів калібру 120 та 82 мм — поблизу населеного пункту Лебединське;

— з мінометів калібру 120 мм та озброєння бойової машини піхоти БМП-1 — біля селища Піски;

— з мінометів калібру 82 мм — в районі населеного пункту Водяне та, вдруге, з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

— з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — поблизу населеного пункту Павлопіль“.

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У смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник також 5 разів обстріляв українських захисників:

" —з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів поблизу села Катеринівка;

двічі, з мінометів калібру 82 мм та станкових гранатометів різних систем — в районі населеного пункту Троїцьке;

— з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї — біля селища Новолуганське;

— зі стрілецької зброї — поблизу населеного пункту Станиця Луганська“.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав легке поранення.

Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів.

За даними розвідки, 17 лютого одного бойовика знищено та п’ятьох поранено.

Також вчора, під час переміщення біля лінії зіткнення в районі селища Травневе в ході виконання завдання за призначенням, російськими бойовиками була обстріляна зі станкового протитанкового гранатомету спостережна група “Світлодарськ 1” української сторони СЦКК.

Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв наші позиції у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Північ” із мінометів калібрів 120 та 82 мм — у районі населеного пункту Катеринівка.