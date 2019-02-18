ООС: боевики совершили 10 обстрелов позиций украинских военных, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. 17 февраля российские боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня. При этом вооружение, запрещенное Минскими соглашениями, применялось 7 раз. В общем противник выпустил по позициям наших войск 55 минометных калибров 120 и 82 мм. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
Военные сообщили, что боевики (в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток”) вели огонь:
" — из минометов калибра 120 и 82 мм — вблизи населенного пункта Лебединский;
— из минометов калибра 120 мм и вооружения боевой машины пехоты БМП-1 — у поселка Пески;
— из минометов калибра 82 мм — в районе населенного пункта Водяное и, вдруг, из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
— из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — вблизи населенного пункта Павлополь“.
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В полосе действий оперативно-тактической группировки “Север” противник также 5 раз обстрелял украинских защитников:
" — из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов вблизи села Екатериновка;
дважды, из минометов калибра 82 мм и станковых гранатометов различных систем — в районе населенного пункта Троицкое;
— из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия — у поселка Новолуганское;
— из стрелкового оружия — вблизи населенного пункта Станица Луганская“.
Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил легкое ранение.
Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.
По данным разведки, 17 февраля один боевик был уничтожен и пятеро ранены.
Также вчера, во время перемещения у линии соприкосновения в районе поселка Майское в ходе выполнения задачи по назначению, российскими боевиками была обстреляна со станковой противотанкового гранатомета наблюдательный группа “Светлодарск 1” украинской стороны СЦКК.
С начала текущих суток враг один раз обстрелял наши позиции в полосе действий оперативно-тактической группировки “Север” с минометов калибров 120 и 82 мм — в районе населенного пункта Екатериновка.