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С начала суток боевики осуществили 6 обстрелов позиций украинских военных

С начала суток боевики осуществили 6 обстрелов позиций украинских военных

Киев  •  УНН

 • 7942 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. В течение текущих суток по состоянию на 12:00 российско-оккупационные войска осуществили 6 обстрелов позиций украинских военных. Об этом сообщил спикер пресс-центра Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, передает УНН.

"По состоянию на 12:00 зафиксировано 6 прицельных обстрелов наших оборонительных позиций со стороны российско-оккупационных войск. При этом оккупанты активно применяли артиллерию, а также минометы различных калибров", - отметил Гуцуляк.

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Таким образом, на Луганском направлении противник совершил обстрел в 4:10 утра из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Катериновки. Кроме того, в этом районе украинские военные зафиксировали разрывы нескольких вражеских мин калибров 120 и 82 мм.

Позже, с около 09:00 утра противник дважды совершил минометный обстрел украинских военных в районе Новотошковское, выпустив 10 мин 120-го и 82-го калибров.

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На Донецком направлении российско-оккупационные войска в течение почти трех часов осуществили 35 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм по позициям украинских военных в районе Лебединского.

В течение часа противник совершил более 20 артиллерийских выстрелов 122-го калибра с 07:30 в районе Водяного.

Кроме того, с 08:00 утра оккупанты вели обстрел из вооружения БМП и гранатометов в районе опытно.

Потерь среди украинских военных нет.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты совершили 10 обстрелов позиций украинских военных, есть раненый.

Как сообщал УНН, на Донбассе произошли два взрыва у базы ОБСЕ.

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