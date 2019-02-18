В зоне ООС погиб военнослужащий из Николаевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. В воскресенье, 17 февраля, в зоне ООС на территории Донецкой области, погиб военнослужащий ВСУ, уроженец Николаевской области Виталий Нароженко. Об этом сообщает Николаевская областная администрация, передает УНН.
"Вчера, 17 февраля, в возрасте 23 лет в районе проведения ООС на территории Донецкой области при исполнении служебных обязанностей ушел из жизни военнослужащий Вооруженных Сил Украины, уроженец с. Костувате, Братского района Николаевской области Виталий Нароженко", - говорится в сообщении.
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С начала текущих суток боевики шесть раз обстреляли подразделения операции Объединенных сил, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, еще один был ранен.