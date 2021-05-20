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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 42825 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

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ООС: с начала суток боевики вновь нарушили "режим тишины"

Киев • УНН

 • 16140 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации и в дальнейшем игнорируют режим прекращения огня и обстреливают позиции подразделений Объединенных сил. За прошедшие сутки, 19 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

ООС: с начала суток боевики вновь нарушили "режим тишины"

Что известно

У Талаковки противник открывал огонь из подствольных гранатометов.

По состоянию на 7 часов утра 20 мая, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня: вблизи Авдеевки оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Боевых потерь в результате вражеского огня нет.

Реакция украинской стороны

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

“Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил”, — резюмировали военные.

Напомним

Членкиня украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Татьяна Иванова заявила, что одной из тем для обсуждения во время заседания станет обмен удерживаемыми лицами. Однако сроки возможного обмена пока не обсуждаются, поскольку пока идет работа над списками находящихся.

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