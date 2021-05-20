ООС: від початку доби бойовики знову порушили "режим тиші"

Що відомо

Біля Талаківки противник відкривав вогонь із підствольних гранатометів.

Станом на 7 годину ранку, 20 травня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу Авдіївки окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає.

Реакція української сторони

Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

“Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил”, — резюмували військові.

Нагадаємо

Членкиня української делегації в Тристоронній контактній групі Тетяна Іванова заявила, що однією з тем для обговорення під час засідання стане обмін утримуваними особами. Однак терміни можливого обміну наразі не обговорюються, оскільки поки що триває робота над списками утримуваних.