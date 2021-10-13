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ООС: днем боевики трижды нарушили "тишину"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 октября. УНН. В течение этого дня на востоке Украины со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщил пресс-центр ООС, информирует УНН.

Детали

Вооруженные формирования Российской Федерации и дальше обстреливают позиции Вооруженных сил Украины, игнорируя договоренности, которые заключили 22 июля 2020 года в рамках трехсторонней контактной группы.

"Вблизи Шумов враг вел огонь из стрелкового оружия. Неподалеку Попасной враждебные вооруженные формирования обстреливали наши позиции из ручных противотанковых гранатометов. В районе Катериновки оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия", — говорится в сообщении.

По данным пресс-центра ООС, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Сообщают, что на обстрелы украинские военные открывали огонь, благодаря чему заставили противника остановить огневую активность.

Напомним

За прошедшие сутки, 12 октября, российско-оккупационные войска шесть раз нарушали режим прекращения огня.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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