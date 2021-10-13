ООС: днем боевики трижды нарушили "тишину"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. В течение этого дня на востоке Украины со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщил пресс-центр ООС, информирует УНН.
Детали
Вооруженные формирования Российской Федерации и дальше обстреливают позиции Вооруженных сил Украины, игнорируя договоренности, которые заключили 22 июля 2020 года в рамках трехсторонней контактной группы.
"Вблизи Шумов враг вел огонь из стрелкового оружия. Неподалеку Попасной враждебные вооруженные формирования обстреливали наши позиции из ручных противотанковых гранатометов. В районе Катериновки оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия", — говорится в сообщении.
По данным пресс-центра ООС, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Сообщают, что на обстрелы украинские военные открывали огонь, благодаря чему заставили противника остановить огневую активность.
Напомним
За прошедшие сутки, 12 октября, российско-оккупационные войска шесть раз нарушали режим прекращения огня.