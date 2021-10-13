ООС: вдень бойовики тричі порушили "тишу"

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Збройні формування Російської Федерації і далі обстрілюють позиції Збройних сил України, ігноруючи домовленості, які уклали 22 липня 2020 року в межах тристоронньої контактної групи.

"Поблизу Шумів ворог вів вогонь зі стрілецької зброї. Неподалік Попасної ворожі збройні формування обстрілювали наші позиції з ручних протитанкових гранатометів. У районі Катеринівки окупанти вели вогонь із ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї", — ідеться у повідомленні.

За даними пресцентру ООС, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Повідомляють, що на обстріли українські військові відкривали вогонь у відповідь, завдяки чому змусили противника зупинити вогневу активність.

Нагадаємо

Упродовж минулої доби, 12 жовтня, російсько-окупаційні війська шість разів порушували режим припинення вогню.