ООС: вдень бойовики тричі порушили "тишу"

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Упродовж цієї доби на сході України з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Про це повідомив пресцентр ООС, інформує УНН.

Деталі

Збройні формування Російської Федерації і далі обстрілюють позиції Збройних сил України, ігноруючи домовленості, які уклали 22 липня 2020 року в межах тристоронньої контактної групи.

"Поблизу Шумів ворог вів вогонь зі стрілецької зброї. Неподалік Попасної ворожі збройні формування обстрілювали наші позиції з ручних протитанкових гранатометів. У районі Катеринівки окупанти вели вогонь із ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї", — ідеться у повідомленні.

За даними пресцентру ООС, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Повідомляють, що на обстріли українські військові відкривали вогонь у відповідь, завдяки чому змусили противника зупинити вогневу активність.

Нагадаємо

Упродовж минулої доби, 12 жовтня, російсько-окупаційні війська шість разів порушували режим припинення вогню.

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