ООС: днем боевики один раз нарушили режим тишины
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. С начала суток на востоке Украины российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил пресс-центр ООС, информирует УНН.
Детали
Вооруженные формирования Российской Федерации и дальше обстреливают позиции Вооруженных сил Украины, игнорируя договоренности, которые заключили 22 июля 2020 года в рамках трехсторонней контактной группы.
“В Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10, с пересечением линии разграничения”, — говорится в сообщении.
Потерь среди украинских воинов нет.
Напомним
За прошедшие сутки, 3 октября, российские оккупационные войска четыре раза нарушали режим прекращения огня, из них один раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.