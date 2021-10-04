ООС: вдень бойовики один раз порушили режим тиші
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Від початку доби на сході України російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. Про це повідомив пресцентр ООС, інформує УНН.
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Збройні формування Російської Федерації і далі обстрілюють позиції Збройних сил України, ігноруючи домовленості, які уклали 22 липня 2020 року в межах тристоронньої контактної групи.
“На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, із перетином лінії розмежування”, — ідеться у повідомленні.
Втрат серед українських воїнів немає.
Нагадаємо
Упродовж минулої доби, 3 жовтня, російські окупаційні війська чотири рази порушували режим припинення вогню, з них один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.