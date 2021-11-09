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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 22019 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ООС: днем боевики дважды нарушили "тишину"

Киев • УНН

 • 10845 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. С начала этих суток на востоке Украины со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщил пресс-центр ООС, информирует УНН.

ООС: днем боевики дважды нарушили "тишину"

Детали

Вооруженные формирования Российской Федерации и дальше обстреливают позиции Вооруженных сил Украины, игнорируя договоренности, которые заключили 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.

"В районе населенного пункта Опытное противник совершил обстрел из стрелкового оружия. Вблизи Новоалександровки враг открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", — говорится в сообщении.

По данным пресс-центра ООС, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Чтобы прекратить огневую активность врага, украинские военные открывали ответный огонь.

Напомним

За прошедшие сутки, 8 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Украинские Национальные Новости

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