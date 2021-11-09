ООС: вдень бойовики двічі порушили "тишу"

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Збройні формування Російської Федерації і далі обстрілюють позиції Збройних сил України, ігноруючи домовленості, які уклали 22 липня 2020 року в межах Тристоронньої контактної групи.

"У районі населеного пункту Опитне противник здійснив обстріл зі стрілецької зброї. Поблизу Новоолександрівки ворог відкривав вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів", — ідеться у повідомленні.

За даними пресцентру ООС, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Щоб припинити вогневу активність ворога, українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо

Протягом минулої доби, 8 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню.