ООС: вдень бойовики двічі порушили "тишу"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Від початку цієї доби на сході України з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Про це повідомив пресцентр ООС, інформує УНН.
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Збройні формування Російської Федерації і далі обстрілюють позиції Збройних сил України, ігноруючи домовленості, які уклали 22 липня 2020 року в межах Тристоронньої контактної групи.
"У районі населеного пункту Опитне противник здійснив обстріл зі стрілецької зброї. Поблизу Новоолександрівки ворог відкривав вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів", — ідеться у повідомленні.
За даними пресцентру ООС, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Щоб припинити вогневу активність ворога, українські військові відкривали вогонь у відповідь.
Нагадаємо
Протягом минулої доби, 8 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню.