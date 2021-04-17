ООС: в течение суток зафиксировано 5 вражеских обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В течение этих суток в зоне проведения операции объединенных сил зафиксировано 5 вражеских обстрелов. Об этом говорится в сообщении штаба ООС, передает УНН.
"Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня.
С начала этих суток зафиксировано 5 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - сообщили в штабе.
Детали
В частности, недалеко от поселка Новомихайловка противник открывал огонь в сторону позиций наших защитников из противотанковой пушки МТ-12.
В пригороде населенных пунктов Луганское, майорских и Водяное, что в Донецкой области, враг совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение. Состояние защитника - средней степени тяжести", - сообщили в штабе.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.
На обстрелы российско-оккупационных войск Украинской защитники открывали огонь.