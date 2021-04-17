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ООС: в течение суток зафиксировано 5 вражеских обстрелов

ООС: в течение суток зафиксировано 5 вражеских обстрелов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. В течение этих суток в зоне проведения операции объединенных сил зафиксировано 5 вражеских обстрелов. Об этом говорится в сообщении штаба ООС, передает УНН.

"Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня.

С начала этих суток зафиксировано 5 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - сообщили в штабе.

Детали

В частности, недалеко от поселка Новомихайловка противник открывал огонь в сторону позиций наших защитников из противотанковой пушки МТ-12.

В пригороде населенных пунктов Луганское, майорских и Водяное, что в Донецкой области, враг совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение. Состояние защитника - средней степени тяжести", - сообщили в штабе.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

На обстрелы российско-оккупационных войск Украинской защитники открывали огонь.

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