ООС: протягом доби зафіксовано 5 ворожих обстрілів

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Протягом цієї доби в зоні проведення Операції об’єднаних сил зафіксовано 5 ворожих обстрілів. Про це йдеться у повідомленні штабу ООС, передає УНН

“Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню.

З початку цієї доби зафіксовано 5 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації”, — повідомили у штабі.

Деталі

Зокрема, неподалік селища Новомихайлівка противник відкривав вогонь у бік позицій наших захисників із протитанкової гармати МТ-12.

У передмісті населених пунктів Луганське, Майорськ та Водяне, що на Донеччині, ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

“Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Збройних Сил України отримав осколкове поранення. Стан захисника — середнього ступеня важкості”, — повідомили у штабі.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

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