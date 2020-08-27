ООС: обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано

"С начала текущих суток в полосах ответственности наших боевых бригад в районе выполнения задач, нарушений со стороны противника не зафиксировано, на всех участках фронта наблюдается тишина. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет", - сообщили в пресс-центре.

Также добавляется, что подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские защитники придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Они продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и находятся наготове дать отпор в случае угрозы их жизни или здоровью", - отметили в штабе ООС.

Напомним, в Донецкой области СБУ обнаружила схрон со средствами поражения и оружием.