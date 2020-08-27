На Донеччині СБУ виявила схрон із засобами ураження та зброєю
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Співробітники Служби безпеки України виявили на Донеччині схрон з великою кількістю зброї та боєприпасів. Про це інформує пресслужба СБУ, передає УНН.
"Арсенал був схований у покинутій будівлі старої ферми в одному із селищ Волноваського району. Оперативники спецслужби вилучили зі схрону 20 кілограмів пластиду, 10 протитанкових мін ПТМ-62, 4 протипіхотні вистрибуючі осколкові міни ОЗМ-72, 66 гранат Ф-1 та РПГ-6. У схованці правоохоронці також виявили два протитанкові гранатомети РПГ-26, два постріли до гранатомету СПГ-9, автомат Калашникова, танковий кулемет Калашникова, майже 23 тисячі набоїв різного калібру та десять метрів бікфордового шнура", - повідомили в СБУ.
За даними правоохоронців, схрон був облаштований у 2014-2015 роках бійцями добровольчого батальйону, який вийшов з району ООС.
Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення осіб, які облаштували схрон, та цілей використання арсеналу.
Як повідомляв УНН, раніше СБУ знешкодила в районі проведення ООС схрон із вибухівкою, облаштований бойовиками "МДБ ДНР".