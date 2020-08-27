В Донецкой области СБУ обнаружила схрон со средствами поражения и оружием
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Донецкой области схрон с большим количеством оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.
"Арсенал был спрятан в заброшенном здании старой фермы в одном из поселков Волновахского района. Оперативники спецслужбы изъяли из тайника 20 килограммов пластида, 10 противотанковых мин ПТМ-62, 4 противопехотные выпрыгивающие осколочные мины ОЗМ-72, 66 гранат Ф-1 и РПГ-6. В тайнике правоохранители также обнаружили два противотанковых гранатомета РПГ-26, два выстрела к гранатомету СПГ-9, автомат Калашникова, танковый пулемет Калашникова, почти 23 тысяч патронов различного калибра и десять метров бикфордового шнура", - сообщили в СБУ.
По данным правоохранителей, схрон был оборудован в 2014-2015 годах бойцами добровольческого батальона, который вышел из района ООС.
Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению лиц, которые обустроили схрон, и целей использования арсенала.
Как сообщал УНН, ранее СБУ обезвредила в районе проведения ООС схрон со взрывчаткой, оборудованный боевиками "МГБ ДНР".