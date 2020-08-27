ООС: обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики не порушували режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Від початку поточної доби у смугах відповідальності наших бойових бригад у районі виконання завдань, порушень з боку противника не зафіксовано, на всіх ділянках фронту спостерігається тиша. Серед наших захисників бойових втрат і поранень немає", - повідомили у пресцентрі.
Також додається, що підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.
"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські захисники дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Вони продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та перебувають напоготові дати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, на Донеччині СБУ виявила схрон із засобами ураження та зброєю.