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ООС: обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики не порушували режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

ООС: обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано

"Від початку поточної доби у смугах відповідальності наших бойових бригад у районі виконання завдань, порушень з боку противника не зафіксовано, на всіх ділянках фронту спостерігається тиша. Серед наших захисників бойових втрат і поранень немає", - повідомили у пресцентрі.

Також додається, що підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські захисники дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Вони продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та перебувають напоготові дати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, на Донеччині СБУ виявила схрон із засобами ураження та зброєю.

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