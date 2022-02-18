ООС: на Донбассе боевики 53 раза нарушили "тишину", 41 - из запрещенного оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. По состоянию на 17:00 российские боевики 53 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, 41 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на штаб ООС.
Детали
Российско-оккупационные войска обстреляли:
* Болотенное, Новогнатовку и Старый Айдар — из артиллерии калибра 122 мм.
* Четырежды Старогнатовку - из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов.
* Чермалык — из автоматических станковых гранатометов.
* Четырежды Песчаное - из минометов калибра 120 мм.
* Южное — из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
* Шумы, Водяное, Опытное, Гнутово — из минометов калибра 82 мм.
* Невельское - из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
* Дважды Светлодарск - из минометов калибра 120 мм.
* Девять раз Луганское — из минометов калибра 120 мм и 82 мм., Крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
* Верхнеторецкое — из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП-2, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых гранатометов.
* Три раза Нью-Йорк — из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов.
* Нижнетеплое и Мироновский — из станковых противотанковых гранатометов.
* Троицкое — из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.
* Три раза Гранитное — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
* Попасную - из минометов калибра 120 мм.
* Красногоровку — из минометов калибра 120 мм, 82 мм.
* Артема — из минометов калибра 120 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов.
* Маринку - из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
* Дважды Новогригоровку - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.
* Дважды Новоалександровку - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
* Золотое-2 — из минометов калибра 120 мм.
* Лобачево - из артиллерии калибра 122 мм.
* Станицу Луганскую — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых гранатометов.
* Четыре раза Счастье - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов.
“Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие действий врага нет”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские защитники открывали огонь в ответ для прекращения активности противника только в случае угрозы жизни военнослужащих.
“Весь цинизм ситуации заключается в том, что противник ведет артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещает свои артиллерийские системы вблизи жилых домов, прикрываясь мирными жителями”, — отмечается в сообщении.
Добавим
В ООС прокомментировали обвинения боевиков относительно обстрелов населенных пунктов на Донбассе, которые состоялись 17 февраля. Украинская армия неуклонно придерживается Минских договоренностей и норм международного гуманитарного права.
Контекст
17 февраля российские оккупационные войска обстреляли населенный пункт Станица Луганская в Луганской области. В результате применения тяжелого артиллерийского вооружения снаряды попали в здание детского сада, есть пострадавшие.
Впоследствии в Луганской области боевики обстреляли поселок Врубовка. Один из снарядов попал во двор врубовского лицея. На момент обстрела в здании находилось 30 учеников и 14 человек персонала.
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обстрела боевиками детского сада и лицея в Луганской области.