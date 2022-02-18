"Брехня та провокації": ООС про заяви противника щодо обстрілів Донбасу військовими ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. В ООС прокоментували звинувачення бойовиків щодо обстрілів населених пунктів на Донбасі, які відбулися 17 лютого. Українська армія неухильно дотримується Мінських домовленостей та норм міжнародного гуманітарного права. Про це УНН повідомляє з посиланням на заяву штабу ООС.
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“Заяви про нібито обстріли населених пунктів з боку Збройних Сил України є відвертою брехнею та провокацією, відповідальність за яку несе країна - окупант”, - заявили в ООС.
Деталі
У штабі ООС зазначили, що противник продовжує свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних сил України в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим власні підступні дії.
Контекст
17 лютого російські окупаційні війська обстріляли населений пункт Станиця Луганська у Луганській області. Внаслідок застосування важкого артилерійського озброєння снаряди потрапили до будівлі дитячого садка, є постраждалі.
Згодом на Луганщині бойовики обстріляли селище Врубівка. Один із снарядів потрапив у двір Врубівського ліцею. На момент обстрілу у будівлі перебувало 30 учнів та 14 осіб персоналу.
Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу бойовиками дитячого садочка та ліцею на Луганщині.