"Ложь и провокации": ООС о заявлениях противника про обстрелы Донбасса военными ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. В ООС прокомментировали обвинения боевиков относительно обстрелов населенных пунктов на Донбассе, которые состоялись 17 февраля. Украинская армия неуклонно придерживается Минских договоренностей и норм международного гуманитарного права. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление штаба ООС.
Цитата
“Заявления о якобы обстрелах населенных пунктов со стороны Вооруженных сил Украины являются откровенной ложью и провокацией, ответственность за которую несет страна - оккупант”, - заявили в ООС.
Детали
В штабе ООС отметили, что противник продолжает свои пропагандистские методы ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных сил Украины в обстрелах гражданского населения, скрывая этим свои коварные действия.
Контекст
17 февраля российские оккупационные войска обстреляли населенный пункт Станица Луганская в Луганской области. В результате применения тяжелого артиллерийского вооружения снаряды попали в здание детского сада, есть пострадавшие.
Позже в Луганской области боевики обстреляли поселок Врубовка. Один из снарядов попал во двор Врубовского лицея. На момент обстрела в здании находилось 30 учеников и 14 человек персонала.
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обстрела боевиками детского сада и лицея в Луганской области.