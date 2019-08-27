ООС: на Донбассе боевики 5 раз обстреляли военнослужащих, есть раненый боец
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрелы позиций Объединенных сил:
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- неподалеку от Талаковки по направлению Пикузы - со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
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- в районе Водяного по направлению Азова - из ручных противотанковых гранатометов;
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- около Павлополя по направлению к Украинскому - из автоматических гранатометов;
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- вблизи Марьинки по направлению Трудовской - из подствольных гранатометов.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил:
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- вблизи Светлодарска по направлению Лозового - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия.
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В течение текущих суток во время вражеских обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Отмечается, что вчера, 26 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил с запрещенной минского соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, а также - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Факты вражеского огня зафиксировано вблизи населенных пунктов Водяное, Лебединский, Павлополь, Новолуганское, Майское, Шумы, Луганское.
На протяжении прошедших суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Добавляется, что военно-гражданские администрации и правоохранительные органы в районе проведения операции работали в штатном режиме.
Напомним, в СЦКК сообщили, что боевики имитируют демонтаж фортификаций под станицей Луганской.