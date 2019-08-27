ООС: на Донбасі бойовики 5 разів обстріляли військовослужбовців, є поранений боєць
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив 4 обстріли позицій Об’єднаних сил:
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- неподалік Талаківки з напрямку Пікузів — зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
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- в районі Водяного з напрямку Азова — з ручних протитанкових гранатометів;
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- близько Павлополя з напрямку Українського — з автоматичних гранатометів;
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- поблизу Мар’їнки з напрямку Трудівського — з підствольних гранатометів.
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник здійснив 1 обстріл позицій Об’єднаних сил:
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- поблизу Світлодарська з напрямку Лозового — з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.
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Впродовж поточної доби під час ворожих обстрілів 1 військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.
Зазначається, що вчора, 26 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об’єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї — мінометів калібру 82 мм, а також — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Факти ворожого вогню зафіксовано поблизу населених пунктів Водяне, Лебединське, Павлопіль, Новолуганське, Травневе, Шуми, Луганське.
Впродовж минулої доби внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.
Додається, що військово-цивільні адміністрації та правоохоронні органи в районі проведення операції працювали у штатному режимі.
Нагадаємо, у СЦКК повідомили, що бойовики імітують демонтаж фортифікацій під Станицею Луганською.