ООС: бойовики 12 разів обстріляли українські позиції, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ, 27 серпня. УНН. 26 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об’єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї — мінометів калібру 82 мм, а також — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив 7 обстрілів позицій Об’єднаних сил:
-
- чотири рази неподалік Водяного — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
-
- двічі поблизу Лебединського — з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
-
- неподалік Павлополя — з великокаліберних кулеметів.
-
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник здійснив 5 обстрілів позицій Об’єднаних сил:
-
- двічі поблизу Новолуганського — із забороненої Мінськими угодами зброї — мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
-
- неподалік Травневого — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
-
- поблизу Шумів — з ручного протитанкового гранатомета;
-
- неподалік Луганського — з автоматичного гранатомета.
-
Впродовж минулої доби внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Звіт ОБСЄ: біля мосту в Станиці Луганській тривав демонтаж позицій
Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”.
Противник обстрілював наші позиції неподалік Талаківки — зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.