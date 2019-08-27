ООС: бойовики 12 разів обстріляли українські позиції, є поранений

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КИЇВ, 27 серпня. УНН. 26 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об’єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї — мінометів калібру 82 мм, а також — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив 7 обстрілів позицій Об’єднаних сил:

  • чотири рази неподалік Водяного — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
  • двічі поблизу Лебединського — з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • неподалік Павлополя — з великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник здійснив 5 обстрілів позицій Об’єднаних сил:

  • двічі поблизу Новолуганського — із забороненої Мінськими угодами зброї — мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
  • неподалік Травневого — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • поблизу Шумів — з ручного протитанкового гранатомета;
  • неподалік Луганського — з автоматичного гранатомета.

Впродовж минулої доби внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

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Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”.

Противник обстрілював наші позиції неподалік Талаківки — зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

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