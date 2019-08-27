ООС: боевики 12 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ, 27 августа. УНН. 26 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, а также - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:
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- четыре раза неподалеку от Водяного — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
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- дважды вблизи Лебединского — из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
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- неподалеку от Павлополь — из крупнокалиберных пулеметов.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:
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- дважды вблизи Новолуганского — из запрещенной Минскими соглашениями оружия — минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
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- неподалеку от Майского — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
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- вблизи Шумел — из ручного противотанкового гранатомета;
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- неподалеку от Луганского — с автоматического гранатомета.
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На протяжении прошедших суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
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С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”.
Противник обстреливал наши позиции неподалеку Талаковка — с станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.