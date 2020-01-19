ООС: из-за обстрелов боевиков один военнослужащий погиб, 10 ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. 18 января вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил погиб, еще 10 получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП и другого стрелкового оружия.
Четыре вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно:
вблизи населенного пункта Пески - из стрелкового оружия;
рядом с Красногоровкой - со станковой противотанкового гранатомета - 16 выстрелов и вооружения БМП-1;
неподалеку Павлополя - с БПЛА противник сбросил 2 гранатометные выстрелы ВОГ-17 калибра 30 мм;
в районе населенного пункта Васильевка - из стрелкового оружия.
Кроме этого, из минометов калибра 120 мм - 27 мин, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия противник обстрелял защитников населенного пункта Орехово, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
Вчера, 18 января, в результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил погиб, еще 10 получили ранения.
С началом этого периода, 19 января, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.
Напомним, ОБСЕ зафиксировала уменьшение обстрелов в Донбассе.