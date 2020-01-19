ОБСЄ зафіксувала зменшення обстрілів на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. CММ ОБСЄ констатувала 17 січня зменшення кількості порушень режиму припинення вогню у Донецькій і Луганській областях, якщо порівнювати з попередньою добою, зафіксувавши 70 вибухів. Про це повідомляє УНН з посиланням на суботній звіт Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.
“У Донецькій області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також менше вибухів (40), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (приблизно 260 вибухів)", - йдеться у звіті.
Більшість порушень режиму припинення вогню, зокрема більшу частину вибухів, зафіксовано в районах на південний захід від н.п. Світлодарськ (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька) і на північно-північний схід від н.п. Широкине (підконтрольний урядові, 100 км на південь від Донецька).
"У Луганській області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також менше вибухів (близько 30), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (приблизно 430 вибухів)", - повідомили в СММ ОБСЄ.
Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на північ від н. п. Голубівське (непідконтрольний урядові, 51 км на захід від Луганська).
Нагадаємо, 18 січня поранено 8 українських військових.