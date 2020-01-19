ОБСЕ зафиксировала уменьшение обстрелов на Донбассе

"В Донецкой области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также меньше взрывов (40), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (примерно 260 взрывов)", - говорится в отчете.

Большинство нарушений режима прекращения огня, в частности большую часть взрывов, зафиксировано в районах юго-западнее н.п. Светлодарск (подконтролен правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка) и на северо-северо-восток от н.п. Широкино (подконтролен правительству, 100 км к югу от Донецка).

"В Луганской области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также меньше взрывов (около 30), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (примерно 430 взрывов)", - сообщили в СММ ОБСЕ.

Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к северу от р. п. Голубовское (неподконтрольный правительству, 51 км к западу от Луганска).

Напомним, 18 января ранены 8 украинских военных.