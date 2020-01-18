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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
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ООС: з початку доби вісім поранених українських військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. З початку доби в зоні операції Об'єднаних сил зафіксовано п'ять ворожих обстрілів, зокрема, з БПЛА, у результаті вісім українських військовослужбовців отримали поранення. Про це УНН повідомляє з посиланням на вечірнє зведення пресцентру ООС.

ООС: з початку доби вісім поранених українських військових

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених мінськими домовленостями міномету калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, БПЛА, озброєння БМП та іншої стрілецької зброї... Сьогодні, 18 січня, внаслідок ворожих обстрілів 8 військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення", - вказали у штабі.

Як зазначається, чотири ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Поблизу населеного пункту Піски – зі стрілецької зброї; поруч з Красногорівкою – зі станкового протитанкового гранатомету - 16 пострілів та озброєння БМП-1; неподалік Павлопіля - з БПЛА противник скинув 2 гранатометні постріли ВОГ-17 калібру 30 мм; в районі населеного пункту Василівка – зі стрілецької зброї.

Окрім цього, як вказано, з мінометів калібру 120 мм - 10 мін, а також автоматичних станкових гранатометів противник обстріляв захисників населеного пункту Оріхове, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Нагадаємо, бойовики на Донбасі до обіду двічі обстріляли українські позиції.

Українські Національні Новини

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