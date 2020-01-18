ООС: бойовики двічі обстріляли українські позиції, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. З початку доби бойовики двічі відкривали вогонь на донецькому напрямку в зоні ООС, у результаті чого один український військовослужбовець зазнав поранення. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Максим Праута, передає кореспондент УНН.
"Від початку поточної доби, станом на 12:30, російські окупаційні війська відкривали вогонь двічі на донецькому напрямку", - сказав Праута.
За даними речника МОУ, вночі зі стрілецької зброї противник обстріляв українських військовослужбовців, які виконують бойові завдання біля населеного пункту Піски, а після 7:00 з озброєння бойової машини піхоти і з танкових протитанкових гранатометів, окупанти тривалий час вели вогонь по опорних пунктах підрозділу Об’єднаних сил, обладнаних в районі Красногорівки.
"За наявною інформацією, в результаті сьогоднішніх ворожих обстрілів один український військовослужбовець зазнав поранення. На даний час він перебуває під наглядом лікарів в одному з військових мобільних госпіталів. Стан здоров’я нашого воїна задовільний", - повідомив Праута.
Нагадаємо, 17 січня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню.