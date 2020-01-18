ООС: бойовики 8 разів обстріляли українські позиції, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. 17 січня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
П’ять ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме:
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- поблизу населеного пункту Красногорівка — зі станового протитанкового гранатомету — 2 постріли;
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- поруч з Широкиним — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
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- два рази неподалік Павлополя — з міномету калібру 82 мм противник випустив 2 міни, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
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- поблизу Василівки — зі стрілецької зброї.
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Три обстріли по нашим позиціям противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме:
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- два рази поруч з населеним пунктом Оріхове — з міномету калібру 120 мм — 4 міни та гранатометів різних систем;
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- неподалік Луганського — з ручного протитанкового гранатомету — 1 постріл, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.
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Вчора, 17 січня, у результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.
З початком цієї доби російські окупаційні війська зі стрілецької зброї відкривали вогонь у бік наших позицій поблизу населеного пункту Піски.
За поточну добу один український захисник отримав поранення.