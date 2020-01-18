ООС: боевики 8 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. 17 января вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Пять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно:
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- вблизи населенного пункта Красногоровка — со сословного противотанкового гранатомета — 2 выстрела;
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- рядом с Широкино — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
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- два раза неподалеку от Павлополя — из миномета калибра 82 мм противник выпустил 2 мины, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
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- вблизи Васильевки — из стрелкового оружия.
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Три обстрелы по нашим позициям противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:
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- два раза рядом с населенным пунктом Орехово — из миномета калибра 120 мм — 4 мины и гранатометов различных систем;
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- неподалеку Луганского — из ручного противотанкового гранатомета — 1 выстрел, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
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Вчера, 17 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.
С началом этого периода российские оккупационные войска из стрелкового оружия открывали огонь в сторону наших позиций вблизи населенного пункта Пески.
За текущие сутки один украинский защитник получил ранения.