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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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ООС: боевики 8 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый

Киев • УНН

 • 10122 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. 17 января вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

ООС: боевики 8 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый

Пять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно:

  • вблизи населенного пункта Красногоровка — со сословного противотанкового гранатомета — 2 выстрела;
  • рядом с Широкино — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • два раза неподалеку от Павлополя — из миномета калибра 82 мм противник выпустил 2 мины, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
  • вблизи Васильевки — из стрелкового оружия.

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Три обстрелы по нашим позициям противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:

  • два раза рядом с населенным пунктом Орехово — из миномета калибра 120 мм — 4 мины и гранатометов различных систем;
  • неподалеку Луганского — из ручного противотанкового гранатомета — 1 выстрел, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Вчера, 17 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С началом этого периода российские оккупационные войска из стрелкового оружия открывали огонь в сторону наших позиций вблизи населенного пункта Пески.

За текущие сутки один украинский защитник получил ранения.

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