У Рябошапки розповіли, скільки військових ЗСУ загинуло на Донбасі протягом 2019-2020 років
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Протягом 2019-2020 років загинуло 132 військових ЗСУ та 716 отримали поранення. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
“Загалом упродовж 2019-2020 років через постійні атаки з боку незаконних збройних формувань на території Донецької області загинув 101 військовослужбовець, 519 отримали тяжкі поранення, у Луганській області — 31 та 197 відповідно”, — сказано у повідомлення.
Окрім того в Офісі Генерального прокурора зазначили, що вони контролюють хід розслідування та судового розгляду за кожним фактом загибелі військовослужбовців в зоні проведення ООС від обстрілів незаконних збройних формувань “ДНР” та “ЛНР”.
“За процесуального керівництва Красноармійської місцевої прокуратури, слідчими Нацполіції розпочато досудове розслідування кримінального провадження за фактом обстрілу бойовиками „ДНР“ 15 січня 2020 року промислової зони міста Авдіївка, внаслідок чого загинув військовослужбовець ЗСУ (ч. 3 ст. 258 КК України)”, — сказано у повідомленні.
Також 16 січня 2020 року в селі Новозванівка Попаснянського р-ну Луганської області на бойових позиціях внаслідок снайперського обстрілу з напрямку окупованого с. Калинове загинув ще один військовослужбовець.
За вказаним фактом слідчим відділом Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях в ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України. Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Луганської області.
З метою встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до скоєння вказаних злочинів, проводяться необхідні слідчі дії.
Нагадаємо, бойові втрати української армії на Донбасі з початку 2019 року — 97 загиблих військових.