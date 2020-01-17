У Рябошапки рассказали, сколько военных ВСУ погибло на Донбассе в течение 2019-2020 годов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В течение 2019-2020 годов погибло 132 военных ВСУ и 716 получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
"В целом на протяжении 2019-2020 годов из-за постоянных атак со стороны незаконных вооруженных формирований на территории Донецкой области погиб 101 военнослужащий, 519 получили тяжелые ранения, в Луганской области - 31 и 197 соответственно", - сказано в сообщении.
Кроме того, в Офисе Генерального прокурора отметили, что они контролируют ход расследования и судебного разбирательства по каждому факту гибели военнослужащих в зоне проведения ООС от обстрелов незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР".
"Под процессуальным руководством Красноармейской местной прокуратуры, следователями Нацполиции начато досудебное расследование уголовного производства по факту обстрела боевиками "ДНР" 15 января 2020 года промышленной зоны города Авдеевка, в результате чего погиб военнослужащий ВСУ (ч. 3 ст. 258 УК Украины)", - сказано в сообщении.
Также 16 января 2020 года в селе Новозвановка Попаснянского р-на Луганской области на боевых позициях в результате снайперского обстрела по направлению оккупированного с. Калиновое погиб еще один военнослужащий.
По данному факту следственным отделом Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях в ЕРДР зарегистрировано уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258 УК Украины. Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Луганской области.
С целью установления и привлечения к уголовной ответственности лиц, причастных к совершению указанных преступлений, проводятся необходимые следственные действия.
Напомним, боевые потери украинской армии на Донбассе с начала 2019 года - 97 погибших военных.