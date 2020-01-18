ООС: боевики дважды обстреляли украинские позиции, есть раненый

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:30, российские оккупационные войска открывали огонь дважды на донецком направлении", - сказал Праута.

По данным представителя МОУ, ночью из стрелкового оружия противник обстрелял украинских военнослужащих, выполняющих боевые задачи у населенного пункта Пески, а после 7:00 из вооружения боевой машины пехоты и из танковых противотанковых гранатометов оккупанты длительное время вели огонь по опорным пунктам подразделения ОС, оборудованных в районе Красногоровки.

"По имеющейся информации, в результате сегодняшних вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение. В настоящее время он находится под наблюдением врачей в одном из военных мобильных госпиталей. Состояние здоровья нашего воина удовлетворительное", - сообщил Праута.

Напомним, 17 января вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.