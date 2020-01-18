ООС: боевики дважды обстреляли украинские позиции, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. С начала суток боевики дважды открывали огонь на донецком направлении в зоне ООС, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранение. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает корреспондент УНН.
"С начала текущих суток, по состоянию на 12:30, российские оккупационные войска открывали огонь дважды на донецком направлении", - сказал Праута.
По данным представителя МОУ, ночью из стрелкового оружия противник обстрелял украинских военнослужащих, выполняющих боевые задачи у населенного пункта Пески, а после 7:00 из вооружения боевой машины пехоты и из танковых противотанковых гранатометов оккупанты длительное время вели огонь по опорным пунктам подразделения ОС, оборудованных в районе Красногоровки.
"По имеющейся информации, в результате сегодняшних вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение. В настоящее время он находится под наблюдением врачей в одном из военных мобильных госпиталей. Состояние здоровья нашего воина удовлетворительное", - сообщил Праута.
Напомним, 17 января вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.