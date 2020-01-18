ООС: с начала суток восемь раненых украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. С начала суток в зоне операции Объединенных сил зафиксировано пять вражеских обстрелов, в частности, с БПЛА, в результате восемь украинских военнослужащих получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на вечернюю сводку пресс-центра ООС.
"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП и другого стрелкового оружия... Сегодня, 18 января, в результате вражеских обстрелов 8 военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - указали в штабе.
Как отмечается, четыре вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Вблизи населенного пункта Пески - из стрелкового оружия; рядом с Красногоровкой - со станкового противотанкового гранатомета - 16 выстрелов и вооружения БМП-1; неподалеку Павлополя - с БПЛА противник сбросил 2 гранатометных выстрела ВОГ-17 калибра 30 мм; в районе населенного пункта Васильевка - из стрелкового оружия.
Кроме этого, как указано, из минометов калибра 120 мм - 10 мин, а также автоматических станковых гранатометов противник обстрелял защитников населенного пункта Орехово, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
Напомним, боевики на Донбассе дообеду дважды обстреляли украинские позиции.